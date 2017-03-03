В Мордовии за зиму на пожарах погибли 28 человек

За 3 месяца зимы 2016/17 в Мордовии спасатели потушили 171 пожар и вывели из огня 143 человека. Вместе с тем 28 человек погибли на пожарах. Этот показатели вырос на 18 человек по сравнению с прошлой зимой, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ. Кроме того, 16 человек получили травмы на пожарах.

Больше всего погибших было в декабре – тогда жертвами возгораний стали 16 человек. В МЧС отмечают, что подавляющее большинство пожаров происходит из-за незнания и несоблюдения требований пожарной безопасности, невнимательного или просто безалаберного отношения к электропроводке, электроприборам, газовому оборудованию и печному отоплению.

Источник: 13.mchs.gov.ru