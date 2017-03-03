В здании автовокзала Темникова оборудуют зал борьбы

Глава Темниковского района Сергей Кизим сообщил, что здание в районном центре, где сейчас находится автовокзал, будет переоборудовано. Поскольку на сегодняшний день вокзал остается невостребованным, в нем появится зал для борьбы.

"Люди приезжают из Саранска и окрестных населенных пунктов в Темников и пешком идут в центр. Мы планируем организовать пункт высадки пассажиров в центре города, а вокзал присоединить к стадиону. В результате помещение автовокзала изменит свое назначение: здесь появятся просторные гардеробные и душевые для спортсменов, а также залы для занятия олимпийской борьбой", - заявил Кизим.

Благодаря этому решению республиканский бюджет сэкономит до 50 млн рублей.

Источник: izvmor.ru