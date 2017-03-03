У жителя Саранска украли "шестерку" и сдали ее на металлолом

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о краже у него вазовской "шестерки". По словам 60-летнего мужчины, до 15 февраля его машина была припаркована во дворе многоэтажки, где он живет. Обнаружил пропажу он 16 февраля, однако сам найти машину не сумел.

Как сообщили в МВД по РМ, похитителем машины оказался 27-летний житель поселка Ялга, который нигде не работает. Ночью мужчина вскрыл припаркованный около подъезда автомобиль соседа, нашел в салоне документы на него, вызвал эвакуатор и сдал ворованную "шестерку" в пункт приема металлолома в Рузаевке.

Теперь на вора возбуждено уголовное дело. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф