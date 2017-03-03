В сарае на ТЭЦ-2 в Саранске обнаружена мина

В саранском поселке ТЭЦ-2 была обнаружена мина. Местные жители запаниковали, однако позже оказалось, что тревога оказалась ложной, так как мина была учебной.

В МВД Мордовии уточнили, что мина ОЗМ-72 находилась в одном из сараев поселка. Мину обнаружил местный житель. Днем он разбирал строительный мусор в мешках, которые находились в строении, и в одном из них нашел боеприпас.

О своей находке мужчина сообщил в полицию. После проведенной проверки оказалось, что мина была учебной. Тем не менее правоохранителям предстоит выяснить, каким образом она попала в мешок.

Как сообщалось ранее, житель Саранска обратился в полицию с заявлением о краже у него вазовской "шестерки". По словам 60-летнего мужчины, до 15 февраля его машина была припаркована во дворе многоэтажки, где он живет. 16 февраля автомобиль исчез.

Источник: izvmor.ru