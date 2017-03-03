На стройплощадке в Саранске рухнувший кран раздавил электрика

В Саранске еще в середине февраля произошла жуткая трагедия, известно о которой стало лишь сейчас. На строительной площадке на улице Сызранской упавший подъемный кран насмерть задавил электрика ООО "Торгово-офисный центр "СВ" Евгения Портнова.

Инцидент случился 18 февраля около 17:30 дня на площадке, где ведется строительство моста через реку. Трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Примечательно, что родным Портнова сообщили о трагедии лишь в 6 утра следующего дня, то есть через 12 часов после ЧП.

"В субботу утром папа ушел на работу, сказал, что начальник попросил выйти в выходной день. Отец должен был подключать кран к электролинии в начале рабочего дня и отключать, когда работы завершены. Около двух часов дня он звонил нашей маме, все было хорошо. А вечером не пришел домой. Мы пытались дозвониться, телефон молчал – в шесть вечера, в двенадцать ночи, в четыре утра.

Только около шести утра 19 февраля к нам приехали сотрудники из "СВ" со страшной вестью – папа погиб. Сам руководитель сообщить нам эту весть не отважился – приехала главный бухгалтер и еще двое сотрудников", - рассказала дочь погибшего электрика Татьяна Суркова.

Родственники отмечают, что директор предприятия Сергей Глотов на их звонки не отвечал, а потому подробности трагедии они установить сразу не смогли. Лишь через некоторое время руководитель встретился с семьей Портнова, однако обстоятельства ЧП для жены и детей погибшего до сих пор остаются загадкой. Глотов утверждает, что в момент трагедии на строительной площадке находились только сам руководитель и электрик Портнов, а кран в момент падения якобы уже не работал. Однако до семьи дошли слухи, что техникой в момент трагедии все же кто-то управлял. Правда, найти свидетелей пока не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины случившегося в СКР по РМ пока не называют.

Источник: izvmor.ru