В Мордовии "МАЗ" врезался в препятствие

В Дубенском районе Мордовии в ночь на 1 марта произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщили в республиканском МЧС, инцидент случился в 02:05 на 85-м километре трассы "1Р-178". Там водитель "МАЗа" не справился с управлением и врезался в препятствие.

Другие обстоятельства аварии на данный момент неизвестны. Также в МЧС не сообщили о состоянии водителя грузовика.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе в аварию попал автомобиль "Мазда". Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину в придорожный кювет.

Сам автомобилист в аварии не пострадал. Однако ремонт автомобиля влетит ему "в копеечку".

Источник: 13.mchs.gov.ru