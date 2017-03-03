Житель Темникова получит премию за найденное в лесу ружье

Житель Темникова обнаружил в лесу и принес в полицию ружье неизвестной марки и калибра со следами коррозии. Мужчина рассказал, что нашел оружие в лесу, который расположен в 200 метрах от деревни Дегтярево. Ружье на территории Мордовии не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Теперь гражданину будет выплачена премия, если экспертиза подтвердит, что оружие не "засветилось" ни в одном преступлении.

Как сообщалось ранее, в полицию Ромодановского района поступило сообщение от местных жителей, которые сообщили, что некий мужчина незаконно хранит дома охотничье ружье "ИЖ" 16-го калибра. Полицейские выехали на место и действительно обнаружили у мужчины оружие.

Источник: 13.мвд.рф