Жителя Саранска будут судить за убийство собутыльника при самообороне

В Саранске завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Подробности дела сообщили в региональном СКР.

Из материалов дела следует, что днем 4 октября прошлого года обвиняемый отдыхал в гостях у 44-летнего приятеля. Мужчины распивали спиртное, в процессе чего между ними возникла ссора. В ходе потасовки хозяин ударил гостя кухонным ножом в плечо и кулаком по лицу. Обвиняемый не остался в долгу, перехватил нож у обидчика и несколько раз пырнул им оппонента. От полученных травм пострадавший хозяин дома скончался на месте ЧП.

Дело выжившего в пьяной резне мужчины передано в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru