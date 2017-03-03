Билеты на Кубок Конфедераций 2017 доступны каждому

Летом 2017 года впервые в своей истории Россия станет хозяйкой Кубка Конфедераций по футболу. Этот масштабный турнир собирает сильнейшие футбольные коллективы за год до Чемпионата мира. Проводится своеобразная тренировка для тех, кто ожидаемо будет бороться за главный футбольный трофей.

Выиграть Кубок Конфедераций тоже престижно. Ведь даже на групповых этапах командам придется бороться с уже состоявшимися чемпионами. На этот турнир приезжают сборные, одержавшие победу в каждом из континентальных чемпионатов. Страна, на чьей земле проводится Кубок, обязательно выставляет собственную команду. Поэтому у отечественных футболистов появится уникальный шанс показать свое мастерство на групповых этапах и, возможно, выйти в плей-офф. Нашей сборной жеребьевка определила группу «А» и российским футболистам предстоят нелегкие сражения с португальцами, мексиканцами и новозеландскими профессионалами.

Как никогда отечественным футболистам нужна поддержка всех болельщиков. Поддержать в ответственных матчах турнира российскую сборную может каждый, кто зайдет на fifa-tickets.ru.

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