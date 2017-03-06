"Мордовия" поделила очки с "Юниором-Спутником" в заключительном туре регулярного сезона

ХК "Мордовия" завершил регулярный чемпионат Первенства ВХЛ двумя матчами с "Юниором-Спутником" из Нижнего Тагила. В первом поединке подопечные Юрия Воробьева проиграли со счетом 3:5, а во втором взяли убедительный реванш – 5:1.

Теперь саранской команде предстоят матчи плей-офф.

"Юниор-Спутник" – "Мордовия" - 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Шайбы:

1:0 – Синяков (Лебедев) (07:00)

2:0 – Волгин (Секерин, Бирюков) (15:16) (больш.)

3:0 – Чемерикин (Гурьев, Титов) (23:46)

4:0 – Бирюков (Секерин, Кожевников) (24:08)

4:1 – Брыкин (Дубинин, Кружилин) (27:03) (больш.)

4:2 – Закурин (Блохин, Бабиков) (29:11)

5:2 – Чемерикин (Поляков) (40:28) (больш.)

5:3 – Саразов (Дубинин, Медведев) (43:37).

"Юниор-Спутник" – "Мордовия" - 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Шайбы:

0:1 – Дубинин (Саразов, Медведев) (08:19)

1:1 – Титов (Чемерикин, Волгин) (20:45)

1:2 – Цицаров (Абозин) (21:07)

1:3 – Брыкин (Исмайлов) (22:51)

1:4 – Исмайлов (Кружилин) (31:46)

1:5 – Акимов (Петраков) (39:46).