Голкипер "Мордовии" Никита Скатов признан лучшим в Первенстве ВХЛ в феврале

Голкипер "Мордовии" Никита Скатов был признан лучшим в Первенстве ВХЛ в своём ампула по итогам февраля. За последний месяц зимы Скатов провёл 5 матчей, в которых 1 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Коэффициент непробиваемости Никиты составил 1,29 шайбы в среднем за матч.

Лучшим защитником февраля стал игрок ХК "Ростов" Артур Топорков, на счету которого в 8 матчах 4 (4+0) очка, в том числе голевой хет-трик. Лучшим нападающим месяца стал представитель ЦСК ВВС Александр Степаненко. Эту награду он завоевал второй месяц подряд. В 7 февральских матчах Степаненко набрал 10 (4+6) бомбардирских очков.

В номинации "Лучший новичок" первенствовал нападающий "Юниора-Спутника" Роман Чемерикин. В феврале он провел 8 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

Источник: hcmordovia.ru