Воробьев: Молодежь "Юниора-Спутника" играет в хоккей, который нравится зрителям

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал матчи с ХК "Юниор-Спутник" в заключительном туре регулярного сезона Первенства ВХЛ. В первом поединке подопечные Воробьева проиграли со счетом 3:5, а во втором взяли убедительный реванш – 5:1.

"Во-первых, я хочу выразить симпатию коллеге, очень интересная команда. Я заметил еще в прошлом году. Очень интересно играть с таким соперником. Что касается двух игр, то, на мой взгляд, они стали зеркальной противоположностью. Если вчера функционально выглядела мощнее команда хозяев, то сегодня, видимо, за счет того, что вчера слишком много сил отдали, они были послабее.

Было очень интересно наблюдать за хоккеистами хозяев. Вроде молодые ребята, я посмотрел – 1997, 1996 год, 1998 даже есть. Но не отбрасываются, играют в хоккей, который нравится зрителям и специалистам. Судьба распорядилась так, что вчера они выиграли, сегодня мы", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru