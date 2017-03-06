Перебейнос: Никто и не предполагал, что "Юниор-Спутник" наберет в этом сезоне 70 очков

Старший тренер "Юниора-Спутника" Александр Перебейнос подвел итоги матчей заключительного тура регулярного сезона Первенства ВХЛ с "Мордовией". В первом поединке подопечные Перебейноса победили со счетом 5:3, а во втором уступили - 1:5.

"Наверное, выхлестнулись вчера эмоционально. Поэтому не хватило сегодня, когда получился провальный второй период. Мы бились до самого последнего за выход в плей-офф. Сделали, может быть, не все, что могли, но бились. Поздравляю команду "Мордовия" с победой, с хорошим выходом в плей-офф.

Ребят хочу поблагодарить за первую игру. Да и сегодня старались, но где-то не пошло, опустили руки. С вратарями, может, ошиблись, пораньше надо было поменять. Самое главное, что ребята растут. Вообще никто и не предполагал набрать в этом сезоне 70 очков. Практически со всеми командами сыграли неплохо, с лидерами тоже. Были, конечно, провальные матчи, в Саранске десяточку получили, но это дело в психологии", - приводит слова Перебейноса официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru