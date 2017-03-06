ХК "Мордовия" сыграет с ХК "Чебоксары" в 1/4 финала плей-офф Первенства ВХЛ

Саранская "Мордовия" по итогам регулярного сезона Первенства ВХЛ заняла второе место. Таким образом, в первом раунде плей-офф подопечные Юрия Воробьева сыграют против ХК "Чебоксары".

Четвертьфинальная серия продлится до трех побед одной из команд. 11 и 12 марта соперники сразятся в Саранске, затем переедут в "Чебоксары", где пройдут третий (15 марта), в случае необходимости, четвертый (16 марта) матчи. Пятый и решающий матч противостояния, опять же при необходимости, будет сыгран в Саранске 19 марта.

Все пары 1/4 финала первенства ВХЛ выглядят таким образом:

"Ростов" (1) – "Юниор-Спутник" (8)

"Мордовия" (2) - ХК "Чебоксары" (7)

"Славутич" (3) – ЦСК ВВС (6)

ХК "Тамбов" (4) – ХК "Челны" (5).