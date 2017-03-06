Павел Кукуян рассудит "Мордовию" и "Нефтехимик"

Стала известна бригада арбитром, которая будет работать на матче 26-го тура ФНЛ между "Мордовией" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Главным рефери будет Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему будут Александр Богданов (Верея) и Константин Шаламберидзе (Москва). Инспектором матча назначен Алексей Резников (Ярославль), а делегатом ФНЛ – Роберт Антонян (Москва).

Поединок "Мордовия" - "Нефтехимик" состоится в Саранске в воскресенье, 12 марта.

Ранее сообщалось, что матч 25-го тура ФНЛ между "Мордовией" и "Сибирью" обслужит бригада арбитров во главе с Александром Борисовым из Самары. Этот матч пройдет 8 марта.