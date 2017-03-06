В Дубенках из продажи изъяли 1300 "подозрительных" кур

В селе Дубенки сотрудники Управления Россельхознадзора по РМ и ПО обнаружили и отловили 1300 кур-молодок, состояние здоровья которых вызвало подозрение. Птицу продавали без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с этим покупатели не могли доподлинно знать территориальное и видовое происхождение кур. Данное нарушение чревато заносом и распространением карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

Реализация птицы была запрещена. На продавца составлен административный протокол.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии совместно со специалистами регионального Россельхознадзора пресекли ввоз в регион подозрительной мясной продукции.

Источник: Россельхознадзор по РМ и ПО