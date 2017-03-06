Владимир Волков провел встречу с ФК "Мордовия"

В минувшую субботу, 4 марта, состоялась встреча главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями, футболистами и тренерами одноименного футбольного клуба. В ходе беседы стороны обсудили состояние дел в клубе и планы на нынешний сезон.

Старший тренер команды Марат Мустафин поблагодарил руководителя республики за решение финансовых проблем клуба и отметил хорошую готовность игроков к весенней части сезона. Капитан команды Евгений Осипов заверил, что футболисты сделают все возможное, чтобы избежать вылета из ФНЛ. Напомним, на сегодняшний день "Мордовия" находится в зоне вылета, отставая от спасительного 15-го места на 5 очков.

Владимир Волков подчеркнул, что руководство республики не оставит команду без поддержки, но перед клубом стоит задача сохранить прописку в ФНЛ. Кроме того, болельщики хотят видеть от команды яркую и результативную игру.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ваша игра разочаровывала болельщиков. Поклонники команды всегда чувствуют настрой игроков и должны видеть самоотдачу футболистов на поле. Качественный футбол в исполнении команды обязательно вернет болельщиков на трибуны!

Впереди - решающие матчи сезона. Команде необходимо сделать все возможное, чтобы оправдать надежды болельщиков и доказать, что футбольный клуб "Мордовия" - это команда, способная побеждать" - подчеркнул Волков.

Ближайший матч "Мордовия" проведет 8 марта в Саранске. Соперник - новосибирская "Сибирь".

Источник: fc-mordovia.ru