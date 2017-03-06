В Рузаевке появятся комплекс по выращиванию овощей и новый ТРЦ

Состоялась очередная сессия Совета депутатов Рузаевки. Об этом сообщили в районной администрации.

В ходе сессии депутаты внесли изменения в программу социально-экономического развития территории. В частности, было объявлено о реализации трех инвестпроектов. На "РМ-Рейл РВС" организуют производство резервуаров вертикальных стальных, на предприятии "Рузтеплицы" - комплекс по выращиванию овощей общей площадью 3 га. Кроме того, будет построен торгово-развлекательный комплекс "Эдем".

Ранее в центре занятости Рузаевки рассказали о ситуации на рынке труда. По словам директора учреждения Людмилы Сундуковой, значительных перемен в протяжение месяца не произошло. Обстановка только лишь усугубилась. Количество зарегистрированных безработных выросло на 10 человек.

Источник: ruzaevka-rm.ru