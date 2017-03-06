Нетрезвый житель Рузаевки бросил свою машину во дворах и сообщил о ее угоне

Житель Рузаевки, едва не попавшийся на вождении в нетрезвом виде, ответит еще и за ложный донос. 30-летний мужчина подал заявление в полицию, сообщив, что его автомобиль "ВАЗ-21102" угнали. Полицейским он сообщил, что оставил автомобиль около дома, однако вскоре обнаружил его исчезновение.

Вскоре оказалось, что владелец машины в ночь на 1 марта сел за руль в пьяном виде и поехал домой. По пути ему встретился наряд ДПС, который патрулировал район. Мужчина не отреагировал на требование остановиться, а решил скрыться от полицейских. Он заехал во дворы и бросил там свою "ласточку".

Когда автомобилист протрезвел, то решил написать заявление об угоне. Однако в итоге он признался в обоих преступлениях: и в нетрезвом вождении, и в ложном доносе.

Источник: 13.мвд.рф