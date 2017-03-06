В Мордовии открыта регистрация на молодежный форум iВолга-2017

Жители Мордовии могут подавать заявки на участие в молодежном форуме ПФО iВолга-2017. Мероприятие состоится с 14 по 24 июня в Самарской области на Мастрюковских озерах. Подать заявку можно с 1 марта по 15 мая на сайте ivolgaforum.ru.

Напоминаем, что форум соберет десятки инициативных, творческих молодых людей. Участие можно будет принять в следующих сменах: "Инновации и техническое творчество", "Культурный БУМ", "Патриот. Поколение добра", "Ты — предприниматель" и других. Кроме обычных смен, участников ожидают тематические выставки, дискуссионные площадки и лекции, а также обширная спортивно-туристическая и культурно-досуговая программы.

Источник: izvmor.ru