Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов побывал в Мордовии

Депутат Госдумы РФ, первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ Валентин Шурчанов нанес визит в Мордовию. Визит состоялся в рамках "региональной недели".

В Саранске Шурчанов встретился с местным партийным активом. Жители городского округа и районов республики, представители Мордовского отделения КПРФ задали депутату ряд вопросов. Они касались самых разных сфер деятельности и жизни: промышленность, социальный сектор, спорт, международные отношения. Шурчанов постарался доходчиво ответить на все вопросы.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков вошел в число 20 лучших губернаторов регионов России. Руководитель региона-13 расположился на 15-м месте в рейтинге, подготовленном Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" по итогам января-февраля 2017 года.

Источник: izvmor.ru