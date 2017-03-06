Педофил из Саранска проведет почти 4 года в колонии за развращение 12-летнего школьника

В Саранске осудили 26-летнего педофила, который был признан виновным в развращении мальчика. По решению суда следующие 3 года и 8 месяцев мужчина проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РМ, осужденный познакомился с 12-летним школьником в соцсети "ВКонтакте". После этого собеседники начали вести переписку сексуально-циничного содержания. Когда об этом узнали родители ребенка, они сразу обратились в полицию.

Личность мужчины удалось установить, несмотря на то, что он был зарегистрирован в соцсети под вымышленным именем. Своей вины он не отрицал и дал признательные показания.

Источник: mordovia.sledcom.ru