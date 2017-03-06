Почти 20 тысяч жителей Мордовии нашли работу в минувшем году

В 2016 году 19,7 тысяч граждан Мордовии смогли найти работу. Кроме того, около 5,8 тысяч человек были устроены на оплачиваемые общественные работы, а около 11 тысяч подростков смогли найти себе подработку на летнее время. Об этом сообщили в государственном комитете РМ по труду и занятости населения.

Найти работу жителям Мордовии помогают ярмарки вакансий. В 2016 году их было проведено 294.

За год профессиональное обучение в Мордовии прошли 964 гражданина, ищущих работу, и более 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (за малышом в возрасте до 3 лет). После курсов работу нашли 40 таких матерей и 45 многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей инвалидов.

Источник: trudrm.ru