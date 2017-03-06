В мордовской колонии состоялся вечер, посвященный творчеству Лермонтова

В мордовской колонии № 13 состоялась читательская конференция "Стихотворение М.Ю. Лермонтова "Смерть поэта" 180 лет". Как сообщили в пресс-службе УФСИН РМ, подготовили мероприятие осужденные женщины, рассказавшие историю создания стихотворения, которое великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов написал в 1837 году.

Все гости конференции проявили большой интерес к поэзии, а ведущие дали подробные ответы на многочисленные вопросы участников.

Как сообщалось ранее, в исправительной колонии №11 УФСИН Мордовии пресекли очередную попытку передачи запрещенных предметов. Сотрудники колонии при обходе внутренней запретной зоны нашли 4 свертка, в которых оказались 11 мобильников. После этого к делу подключили служебную собаку, которая обнаружила еще 5 телефонов.

Источник: 13.fsin.su