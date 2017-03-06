В Мордовии пьяная автоледи на "Мазде" устроила ДТП, в котором 5-классница получила перелом ключицы

В Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Виновницей аварии стала пьяная автоледи за рулем "Мазды".

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, авария произошла в Лямбирском районе недалеко от села Большая Елховка. Жительница села Атемар, которая нигде не работает, села за руль иномарки в пьяном виде. Из-за этого она не удержалась на своей полосе движения и выехала на "встречку", где столкнулась с "Ладой Грантой". Стоит отметить, что за рулем последней был полицейский.

В результате инцидента пострадали 2 пассажирки отечественного автомобиля. Одну из них доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили домой. А вот второй потерпевшей, ученице 5-го класса, повезло меньше: в аварии она сломала ключицу.

По данному факту проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13