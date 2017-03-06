Житель Саранска потерял 5 тысяч рублей, пытаясь взять крупный кредит

Житель Саранска обратился в полицию, заявив, что стал жертвой мошенников. Пострадавший хотел оформить кредит онлайн на 200 тысяч рублей, однако в итоге лишился 5 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, потерпевший зашел в Интернете на сайт одного из банков и подал заявку на получение денег, указав свои контактные данные. Через пару дней ему позвонил неизвестный, представился специалистом банка и сообщил, что заявка на кредит одобрена. Однако для получения карты с 200 тысячами рублей звонивший попросил перечислить 5100 рублей в качестве первоначального взноса. Мошенник пообещал, что после этого в течение часа курьер привезет кредитку.

Заявитель перечислил требуемую сумму. Однако никакого курьера он в итоге не дождался. А телефон мнимого сотрудника банка оказался недоступен. Мужчине пришлось обратиться к полицейским.

Источник: 13.мвд.рф