Акция "Сообщи, где торгуют смертью!" стартует в Мордовии 13 марта

В Мордовии 13 марта стартует первый этап Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!". Основная цель мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых людей, сообщили в МВД региона.

Каждый житель республики сможет сообщить о фактах незаконного оборота и употребления наркотических средств по круглосуточным телефонам. Контакты указаны на сайте МВД.

Как сообщалось ранее, в Мордовии задержаны очередные молодые наркоманы. Двух граждан, 23 и 26 лет подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.

Источник: 13.мвд.рф