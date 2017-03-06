Филиал «Мордовэнерго» готовится к весеннему паводку

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей в период паводков, энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» реализуют комплекс подготовительных, организационных и технических мероприятий.

В филиале создана специальная паводковая комиссия, проведены инструктажи и противоаварийные тренировки с целью отработки четких действий персонала в случае затопления оборудования или его повреждения в результате затопления. Организовано взаимодействие с республиканской и районными паводковыми комиссиями, ГУ МЧС России по Республике Мордовия. В период прохождения паводка в филиале будет вестись дежурство аварийно-восстановительных бригад из числа эксплуатационно-ремонтного персонала. Для проведения возможных экстренных аварийно-восстановительных работ, а также всех запланированных мероприятий, подготовлены передвижные и стационарные средства откачки воды, специальная и высокопроходимая техника, грузоподъемные механизмы, автотранспорт, средства связи.

Аварийный резерв оборудования и материалов укомплектован в полном объеме, проконтролировано состояние линий электропередачи и подстанций, в зоне возможного подтопления проведено уплотнение мест прохода кабелей и труб, проверена работоспособность насосов для откачки воды, проведена очистка отводных каналов подстанций, зданий, сооружений. Ежедневно ведётся мониторинг паводковой ситуации и обмен информацией с Мордовским республиканским Гидрометеоцентром. Установлен постоянный контроль за объектами, которые могут быть подтоплены или подвержены разрушению весенними водами.

Энергетики филиала «Мордовэнерго» предупреждают: в связи с приближением весеннего паводка возникает возможность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к подтопленным объектам электроэнергетики (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком).

Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.

Запрещается:

-приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП на расстояние ближе 25 м;

-двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей менее 5 м;

-проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП.

При обнаружении повреждений ЛЭП просьба сообщать по телефону «горячей линии»: 8-800-775-16-42.