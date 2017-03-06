Директор саранской кадастровой фирмы заплатит 1 млн рублей за аферу с мифическим домом

Директор коммерческой кадастровой фирмы из Саранска приговорен к крупному штрафу в размере 1 млн рублей. Такое наказание он понесет за коммерческий подкуп.

В пресс-службе Октябрьского районного суда сообщили, что к подсудимому пришел с просьбой житель одного из сел республики. Проситель хотел, чтобы для него подготовили технический план на несуществующий жилой дом. План был нужен ему для отчетности в администрацию района за социальную выплату в размере 975 240 рублей, которую ранее получила его жена.

Подсудимый не стал отказывать просителю, однако за свои услуги затребовал 90 тысяч рублей. За эти деньги он изготовил технический план и получил кадастровый паспорт на недостроенное помещение. Когда афера раскрылась, предприниматель не стал отрицать свою вину и во всем сознался.

Источник: izvmor.ru