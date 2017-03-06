В результате тройного ДТП в Саранске тяжело пострадали 2 человека

В пригороде Саранска, поселке Николаевка, 4 марта произошло серьезное ДТП. Участие в нем приняли сразу три автомобиля - Toyota Land Cruiser, Mazda 3 и ВАЗ-2114.

Согласно предварительным данным, иномарки врезались лоб в лоб. От удара у "Мазды" вырвало двигатель, который попал прямо в припаркованный на обочине отечественный автомобиль.

По имеющимся данным, в аварии пострадали 2 человека. Самостоятельно выбраться из покореженных автомобилей они не смогли, поэтому к делу пришлось привлекать спасателей. Еще один человек отделался легкими травмами.

Как рассказывают очевидцы ДТП, виновником стал водитель "Мазды". Якобы иномарка на большой скорости летела с горы, однако на повороте ее занесло на бордюр. Водитель попытался вернуться на дорогу, но выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Тойотой".