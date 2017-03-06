Под Саранском столкнулись "Приора" и "Шевроле", 2 человека пострадали

Под Саранском произошла авария с участием "Лады Приоры" и "Шевроле Орландо". Инцидент случился на 6-м километре трассы Рузаевка-Саранск.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, в результате аварии пострадали 2 человека. Погибших нет.

Кто стал виновником аварии, пока что неизвестно. Все подробности инцидента станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, в пригороде Саранска, поселке Николаевке, 4 марта произошло серьезное ДТП. Участие в нем приняли сразу три автомобиля - Toyota Land Cruiser, Mazda 3 и ВАЗ-2114.

Согласно предварительным данным, иномарки врезались лоб в лоб. От удара у "Мазды" вырвало двигатель, который попал прямо в припаркованный на обочине отечественный автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru