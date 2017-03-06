Двое жителей Мордовии незаконно хранили дома взрывчатые вещества

В Мордовии полиция задержала двух граждан за хранение взрывчатых веществ. Первый нарушитель закона проживал в Старошайговском районе. Здесь у ранее судимого мужчины полицейские нашли металлическую банку с бездымным порохом массой 67 гр. Как рассказал владелец вещества, он нашел его на чердаке одного из нежилых домов, однако не стал сдавать в полицию.

А в Торбеевском районе у еще одного бывшего зэка нашли и изъяли 63 грамма взрывчатого вещества. По словам мужчины, находку он сделал в одном из мусорных контейнеров в поселке. Как и в первом случае, рецидивист решил оставить найденное себе, а не нести в полицию.

Теперь каждому из задержанных мужчин грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф