Жительница Саранска, заказавшая телефон в "Инстаграме", получила вместо него пачку соли

Очередную жертву нашли в Саранске ушлые интернет-мошенники. С заявлением в полицию обратилась 21-летняя девушка, сообщившая, что ее "развели" при покупке сотового телефона.

Объявление о продаже мобильника потерпевшая нашла в "Инстаграме". Ее очень прельстила низкая цена телефона, поэтому она сделала заказ и стала ждать посылку. Через несколько дней ей пришло извещение о доставке товара. Покупательница оплатила посылку, не проверив ее на месте, и поспешила домой. Однако дома девушка обнаружила, что внутри вместо заказанного телефона находится пакет соли.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские пытаются установить отправителя посылки.

Источник: 13.мвд.рф