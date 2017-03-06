В Саранске поймали двух "синтетических" наркоманов

Полиция Саранска задержал двух местных жителей, у которых при себе были синтетические наркотики. Сперва правоохранители обратили внимание на 25-летнего автомобилиста. При досмотре у него было обнаружено наркотическое средство (производное N-метилэфедрон) массой 2,91 гр.

Через некоторое время была задержана 41-летняя безработная горожанка. У нее полицейские обнаружили 0,31 грамм того же зелья.

Оба задержанных признались, что приобрели наркотик через "закладки" для личного употребления. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как сообщалось ранее, в Мордовии задержаны очередные молодые наркоманы. Двух граждан 23 и 26 лет подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.

Источник: 13.мвд.рф