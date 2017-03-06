Жители Мордовии выбрали самые значимые достопримечательности республики

Жители Мордовии приняли участие в опросе, проведенном Национальным исследовательским институтом гуманитарных наук при Правительстве республики. У всех опрошенных интересовались, какие достопримечательности Мордовии они бы посоветовали посетить туристам и гостям республики. Каждый респондент мог назвать несколько объектов.

По итогам опроса оказалось, что наиболее привлекательными жители Мордовии считают Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Мордовский заповедник им. П.Г. Смидовича, Собор Ф. Ушакова, Национальный парк "Смольный" и Санаксарский монастырь.

Немного проиграли им по популярности Темниковский историко-краеведческий музей им. Ф. Ушакова, Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Пайгармский и Макаровский монастыри, Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева и другие памятные места региона.

Источник: turizmrm.ru