Жителя Чамзинского района задержали за хранение ружья отца, умершего 26 лет назад

Житель Чамзинского района ответит перед законом за хранение незарегистрированного оружия. Мужчина, который ранее уже был судим, хранил дома охотничье ружье "ИЖ-17" 16-го калибра и коробку с 46-ю патронами.

Владелец оружия рассказал, что оно досталось ему от отца, который умер 26 лет назад. Все это время мужчина не решался отнести ружье и патроны в полицию, так как оно напоминало ему о родственнике, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

В настоящее время по факту незаконного хранения оружия и патронов проводится проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала жителя Атяшевского района. В процессе личного досмотра полицейские выявили и конфисковали у него самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие.

Источник: 13.мвд.рф