Трем многодетным семьям Мордовии подарили дымовые извещатели

Сотрудники МЧС Мордовии провели рейд по нескольким населенным пунктам Ковылкинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели побывали в селах Токмово, Кочелаево, а также в частном жилом секторе города Ковылкино. Всем местным жителям МЧС-ники напоминали о правилах пожарной безопасности.

Кроме того. в ходе рейда три многодетные семьи получили в подарок извещатели, реагирующие на дым на ранней стадии возгорания. Благодаря этому они могут своевременно предупредить жителей о пожаре звуковым сигналом.

В общей сложности сотрудники ведомства посетили 52 дома и провели с каждым жителем индивидуальную беседу на противопожарную тематику.

Источник: 13.mchs.gov.ru