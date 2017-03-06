Мать и ее 16-летняя дочь из Ковылкино украли кошелек у жительницы Луховки

Полиция Саранска задержала за кражу двух приезжих из Ковылкино – 46-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь. Жертвой воровок стала 53-летняя жительница поселка Луховка.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, вороватые родственницы стащили из сумки потерпевшей кошелек, в котором лежали 2650 рублей. Кража была совершена на Центральном рынке столицы РМ. Потерпевшая заметила кражу, когда попыталась на рынке расплатиться за товар.

После задержания воровки сообщили, что совершили кражу в тот момент, когда жертва стояла около прилавка и выбирала товар. Мать с дочерью незаметно вытащили кошелек из приоткрытой сумки гражданки и скрылись. Однако даже доехать до дома мама с дочкой не успели. Их преступление попало на камеру видеонаблюдения, и они были задержаны полицейскими.

Источник: 13.мвд.рф