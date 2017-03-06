Владельца “Общей газеты” Рощина поймали на “заказухах”

Журналисты newtribuna.ru поймали владельца “Общей газеты” Рощина в заработке на заказных материалах, с помощью которых он умудряется шантажировать чиновников и других видных деятелей, которым небезразлична собственная репутация. Журналисты посвятили бизнес-схеме Рощина целое расследование, а также выяснили, что делец намерен устроить шантаж министру обороны Сергею Шойгу.



Выяснилось, что на сайтах медиа-империи Рощина периодически появляются заказные статьи очерняющего характера на определенных лиц, после чего жертве предлагают откупиться от материалов, которые пагубно влияют на репутацию. За такую услугу Рощин требует от разных людей от 7 до 10 тысяч долларов.





Сам владелец OG.RU в интервью проговорился, что на его ресурсах постоянно удаляются громкие материалы, так как их роль уже сыграна.



Теперь Александр Рощин, по-видимому, решил повысить ставки, ведь на его сайтах начали появляться заказные материалы на самого министра обороны Сергея Шойгу. Можно не сомневаться, что за этим стоит исключительно выгода, а не политические игры, как это может показаться обычному обывателю.

