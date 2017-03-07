В Саранске "Сударушкой-2017" стала девушка известного борца

В Саранске прошел конкурс "Сударушка-2017".

На звание "Мисс университета" претендовали 17 студенток Мордовского государственного университета им. Огарева.

В первом состязании на сцене появились мифические герои: Царевна Несмеяна, Забава Путятишна и даже Баба Яга. Герои российских сказок рассказали, чтобы они сделали для родного вуза и нашего государства в целом, будь они волшебницами.

Конкурс талантов целиком оправдал свое название, конкурсантки исполнили лирические композиции, читали поэтические произведения, широко продемонстрировали студентки и хореографические номера.

Главные конкурсы стали внезапными для самих участниц. Девушкам довелось вспомнить большое количество народных поговорок и пословиц, а также название и предназначение устаревших предметов быта.

Каждая из претенденток стала обладательницей в одной из множественных номинаций, а вот успех в конкурсе по праву достался учащейся архитектурно-строительного факультета Евгении Герасименко. Звание вице-мисс института получила еще одна представительница инженерной специальности - учащаяся Института механики и энергетики Татьяна Бояркина.

Источник: izvmor.ru