Житель Саранска сгорел в своей квартире

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на ул. Кутузова, где в доме №2 загорелась квартира на площади в 10 кв.м.

В результате пожара погиб один человек.

На данный момент эксперты устанавливают личность погибшего и причины возгорания.

Ранее сообщалось, что известны подробности пожара, который произошел в Саранске по адресу улица Севастопольская, 90. Напомним, спасателям пришлось эвакуировать из горящего здания 10 человек.

Как сообщили в МЧС Мордовии, к моменту приезда спасателей на место ЧП из окна первого этажа многоэтажки шел густой дым. В этой квартире, по словам свидетелей, в то же время находился мужчина-инвалид, который был не в состоянии выбраться из огня самостоятельно.

Источник: izvmor.ru