У жителя Мордовии конфисковали 75 граммов "каннабиса"

Полиция Мордовии на трассе г.Краснослободск – с.Ельники задержала автомобиль под управлением безработного жителя Темниковского района.
При досмотре в салоне автомобильного транспорта представители полиции выявили и конфисковали бумажный сверток с наркотическим веществом "каннабис" массой 74,9 грамм.
В момент допроса задержанный заявил правоохранителям, что собрал дурман для индивидуального употребления на заброшенных полях.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия