У жителя Мордовии конфисковали 75 граммов "каннабиса"

Полиция Мордовии на трассе г.Краснослободск – с.Ельники задержала автомобиль под управлением безработного жителя Темниковского района.

При досмотре в салоне автомобильного транспорта представители полиции выявили и конфисковали бумажный сверток с наркотическим веществом "каннабис" массой 74,9 грамм.

В момент допроса задержанный заявил правоохранителям, что собрал дурман для индивидуального употребления на заброшенных полях.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия