В Мордовии у УАЗа оторвалось колесо и протаранило "Волгу"

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Зубово - Полянском районе на магистрали М-5, у автомобиля УАЗ прямо на ходу оторвалось переднее колесо, выкатилось на "встречку" и протаранило "Волгу".

В результате ДТП одному человеку понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось ранее, в пригороде Саранска, поселке Николаевке, произошло серьезное ДТП. Участие в нем приняли сразу три автомобиля - Toyota Land Cruiser, Mazda 3 и ВАЗ-2114.

Согласно предварительным данным, иномарки врезались лоб в лоб. От удара у "Мазды" вырвало двигатель, который попал прямо в припаркованный на обочине отечественный автомобиль.

Источник: izvmor.ru