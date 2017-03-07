В Чамзинке выгорела квартира на площади в 20 кв.м

В Мордовии произошел пожар.

Инцидент произошел в Чамзинке на ул. Терешковой, где загорелась квартира в жилом доме.

В результате пожара огнем повреждена отделка квартиры на площади в 20 кв.м. Пострадавшие отсутствуют.

На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в Саранске на ул. Кутузова, в доме №2 загорелась квартира на площади в 10 кв.м.

В результате пожара погиб один человек.

На данный момент эксперты устанавливают личность погибшего.

Также стали известны подробности пожара, который произошел в столице Мордовии по адресу ул. Севастопольская, 90. Напомним, спасателям пришлось эвакуировать из горящего здания 10 человек.

Источник: izvmor.ru