Мордовский биатлонист завоевал золото на домашней всероссийской Спартакиаде

Биатлонист из Мордовии Дмитрий Чудайкин одержал победу на VIII зимней Спартакиаде учащихся России. В индивидуальной гонке Чудайкин допустил целых 6 промахов, заработав, соответственно, 6 штрафных минут. Однако потрясающая скорость и неудачи конкурентов позволили мордовскому спортсмену завоевать золото.
У девушек победительницей стала Анастасия Гущина из Новосибирской области.
Как сообщалось ранее, в городе Острове (Псковская область) завершились всероссийские соревнования по биатлону. Весьма удачно на них выступили спортсмены из Мордовии. Евгений Гурьянов финишировал вторым в спринте. Василий Лафуткин занял 6 место в индивидуальной гонке, выполнив норматив мастера спорта.
Источник: izvmor.ru