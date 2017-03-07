В Саранске дома для переселенцев из аварийного жилья строятся по экстремальному графику

В Саранске активно ведется строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили в администрации города, все строительные бригады переведены на экстремальный график и работают без выходных. Лишь 2 дома сейчас находятся в высокой степени готовности. Еще 2 здания строятся критически низкими темпами.

Напомним, что в Мордовию на реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья направлено почти 5 млрд рублей. Срок действия программы завершится 1 сентября этого года.

Как сообщалось ранее, в рамках реализации проекта переселения граждан из аварийного жилища в прошлом году в новенькие квартиры переехали 5700 человек.

Источник: izvmor.ru