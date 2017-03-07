В Саранске пройдут "подготовительные" субботники

В администрации Саранска приняли решение, что жители города должны помочь коммунальным службам убрать мусор с улиц. В связи с этим работники школ, детских садов, больниц проведут расчистку территорий своих учреждений до традиционных майских субботников. Особенно тщательно к уборке мусора следует подойти сотрудникам предприятий торговли и общепита, отметили в администрации.

Генеральная уборка пройдет в конце апреля. Вооружившись метлами и граблями, на улицы города выйдут не только сотрудники предприятий, но также школьники и студенты. В мэрии полагают, что подготовительный этап глобальных весенних субботников позволит городу стать более чистым и опрятным, что особо важно в Год экологии.

Источник: adm-saransk.ru