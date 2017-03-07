В последние дни марта в Саранске состоится выставка сельхозтехники

Межрегиональная выставка "АгроТех-Мордовия" состоится в Саранске 30 и 31 марта этого года. Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса "Мордовэкспоцентр" и будет посвящено подготовке к проведению весенних полевых работ.

Участниками выставки, как и в прежние годы, станут производители сельхозтехники из Мордовии и других регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. В рамках выставки планируется проведение семинара-совещания по актуальным вопросам, которые предстоит решать аграриям республики в ходе предстоящего полевого сезона.

Как сообщалось ранее, в администрации Саранска приняли решение, что жители города должны помочь коммунальным службам убрать мусор с улиц. В связи с этим работники школ, детских садов, больниц проведут расчистку территорий своих учреждений до традиционных майских субботников.

Источник: izvmor.ru