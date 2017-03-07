Смертельные последствия ДТП под Саранском: пассажир "Мазды" умер в больнице

В результате тройного ДТП, которое 4 марта произошло в Николаевке под Саранском, все же не обошлось без погибших. Пассажир "Мазды", который получил травмы и был доставлен в больницу, скончался в медучреждении. Об этом печальном событии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Напомним, авария произошла около 17 часов. Водитель "Мазды 3" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту Ленд Крузер". От удары у "Мазды" вырвало двигатель, который угодил в припаркованный на обочине ВАЗ-2114.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе на магистрали М-5 у автомобиля УАЗ прямо на ходу оторвалось переднее колесо, выкатилось на "встречку" и протаранило "Волгу".

Источник: gibdd.ru/r/13