Места для купания в Саранске назовут уже в ближайшее время

Власти Саранска в ближайшее время определят места, где граждане смогут купаться предстоящим летом. Среди приоритетных критериев отбора водоемов – безопасность нахождения людей на пляже, качество воды, наличие организованных зон отдыха.

Напомним, ранее стало известно, что летом 2017 года водоем стадиона "Старт", который так любят местные жители, будет недоступен для купания, поскольку там ведутся работы по очистке дна. Вновь искупаться на "Старте" можно будет лишь в 2018 году.

Как сообщалось ранее, в администрации Саранска приняли решение, что жители города должны помочь коммунальным службам убрать мусор с улиц. В связи с этим работники школ, детских садов, больниц проведут расчистку территорий своих учреждений до традиционных майских субботников.

Источник: adm-saransk.ru